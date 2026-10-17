ГИБДД показала кошмар на дорогах Кузбасса - видео

В Кузбассе выпал снег. Региональное ГИБДД с самого утра показала кадры заснеженных дорог.

По данным ведомства, один из участков – в Мысках. Это автодорога "Новокузнецк – Мыски – Междуреченск", 39-й километр.

Также отмечался участок в Прокопьевском округе. Автодорога "Кемерово – Новокузнецк", 171-й километр.

ГИБДД призывает водителей быть внимательными и осторожными. При управлении транспортом нужно двигаться со скоростью, которая обеспечивает контроль над машиной. Причём с учётом погодных и дорожных условий.

Напомним, ранее редакция VSE42 сообщала, когда переобувать машину на зиму в Кемерове.