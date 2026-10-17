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ГИБДД показала кошмар на дорогах Кузбасса - видео

ГИБДД Кузбасса показала, как выглядят дороги из-за погодных условий, и призвала водителей быть осторожными.

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В Кузбассе выпал снег. Региональное ГИБДД с самого утра показала кадры заснеженных дорог.

По данным ведомства, один из участков – в Мысках. Это автодорога "Новокузнецк – Мыски – Междуреченск", 39-й километр.

Также отмечался участок в Прокопьевском округе. Автодорога "Кемерово – Новокузнецк", 171-й километр.

ГИБДД призывает водителей быть внимательными и осторожными. При управлении транспортом нужно двигаться со скоростью, которая обеспечивает контроль над машиной. Причём с учётом погодных и дорожных условий.

Напомним, ранее редакция VSE42 сообщала, когда переобувать машину на зиму в Кемерове.

Фото: VSE42.Ru
Видео: ГИБДД по Кузбассу
Автор: Анисия Шокель
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