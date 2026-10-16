Лютые зимние морозы идут на Кузбасс – когда их ждать

По данным Кемеровского гидрометцентра, в регионе в ближайшие сутки будет стремительно холодать, особенно по ночам. Кузбассовцам нужно срочно доставать из дальних шкафов пуховики и толстые шапки с перчатками.

В ночь на субботу в Кемерове градусник покажет –1,–3°C, днём +2,+4°C. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Скорость ветра 3-8 м/с.

В целом по Кузбассу ночью –1,–6°C, днём 0,+5°C. В отдельных районах сильные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. А ветер местами усилится до 13 м/с.

В ночь на воскресенье похолодает до –4,+1°C, местами до –9°C, днём будет –1,+4°C. А в ночь на понедельник ударят морозы –1,–6°C, местами до –11°C. В дневное же время воздух прогреется до +2,+7°C. Также нужно готовиться к обильным осадкам: снегу, мокрому снегу и дождям. Кроме того, ветер усилится при порывах до 19 м/с.

Напомним, ГИБДД призывает кузбассовцев из-за ухудшения погоды отказаться от дальних поездках на личных машинах. На трассах уже начались ужасные аварии с грузовиками, из-за которых образуются многокилометровые пробки.