Выдавал права за взятки: в Кузбассе экс-начальник городской ГИБДД получил реальный срок

Как установил суд, в 2024 году в Юрге экс-начальник местного подразделения ОГИБДД и инструктор автошколы за крупную сумму обеспечили жителю Томска фиктивную сдачу теоретического и практического экзаменов. Кроме того, бывший полицейский неоднократно получал взятки за выдачу водительских прав без фактической проверки знания ПДД.

Действия кузбассовцев квалифицировали как получение взятки организованной группой в крупном размере. Экс-начальника также признали виновным в двух эпизодах получения взяток и трех эпизодах превышения должностных полномочий.

– Суд назначил обоим фигурантам наказание в виде реального лишения свободы, а также штрафы и лишение права занимать должности в правоохранительных органах. Бывший сотрудник полиции лишён специального звания, – сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

Приговор на момент публикации не вступил в законную силу.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что экс-министра культуры Кузбасса посадили за взятки и мошенничество – ее лишили свободы, работы и денег.