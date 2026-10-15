Экс-министра культуры Кузбасса посадили за взятки и мошенничество - подробности

Центральный районный суд Кемерова в четверг, 15 октября, вынес приговор экс-министру культуры и национальной политики Кузбасса Ольге Феофановой, сообщили сайту VSE42.Ru в объединённом пресс-центре судов Кузбасса.

- Суд назначил Ольге Феофановой семь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом около 8 млн рублей, - сказал собеседник.

Феофанова проходила по трём статьям - о растрате в крупном размере (ст. 160 ч. 3), мошенничестве с использованием служебного положения (ст. 159 ч. 3) и получении крупной взятки должностным лицом (ст. 290 ч. 5 п. в УК РФ).

Напомним, экс-министра арестовали в марте прошлого года по громкому коррупционному делу. Следствие тогда озвучило свою версию: чиновница, будучи директором ГАУК "Кузбасский государственный краеведческий музей", вместе с подельником-бизнесменом, который занимался массовыми мероприятиями, похитили у музея 400 000 рублей через липовые контракты, а когда стала министром, получила взятку от ИП в 790 тысяч рублей за поблажки в бизнесе.

Позже арест заменили на домашний арест.