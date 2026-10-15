Экс-министра культуры Кузбасса лишили свободы, работы и денег

У бывшей начальницы областного министерства культуры и национальной политики Ольги Феофановой конфискуют деньги по решению суда, сообщает областная прокуратура.

– Суд конфисковал в собственность государства 790 тыс. рублей, полученных в качестве взятки, – сказали в надзорном органе.

Также ей придётся платить штраф почти на 8 млн рублей. Запретили занимать определённые должности экс-чиновнице на семь лет.

Феофанову признали виновной по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата).

В сентябре 2022 года, будучи директором краеведческого музея, заключила с коммерческой организацией липовый договор на создание видеоролика на сумму 400 тысяч рублей. При этом видео уже было изготовлено другим подрядчиком. После подписания актов якобы выполненных работ и получения оплаты предприниматель передал деньги Феофановой.



В октябре 2023 года чиновница, будучи министром, способствовала заключению фиктивного договора между подконтрольным ей учреждением культуры и фирмой на оказание услуг по аудиовизуальному обеспечению мероприятия, которое фактически не проводилось. При этом подрядчик получил более 730 тысяч рублей и передал их подельнице.



Кроме того, в декабре 2023 года женщина получила от этого же бизнесмена взятку 790 тысяч рублей за создание благоприятных условий для дальнейших контрактов.

В объединённом пресс-центре судов Кузбасса добавили, что приговор суда ещё не вступил в законную силу. Его можно обжаловать.

Напомним, приговор в четверг вынес Центральный районный суд Кемерова. Феофановой дали семь с половиной лет колонии с многомиллионным штрафом.