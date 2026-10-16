Первый урок в 9 утра: российским школам предложили поменять график занятий

С инициативой перенести начало занятий на час позже выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, сообщает РИА Новости.

По мнению общественника, особенно актуально такое изменение для учеников начальных классов. Осенью и зимой детям нередко приходится выходить из дома затемно и добираться до школы в условиях плохой видимости.

Более позднее начало занятий, считает Гриб, поможет сделать дорогу до школы безопаснее.

– Где-то школы начинают занятия в 8 утра, в таком случае стоит перенести начало занятий на 9 утра, – заявил он.

При этом вводить обязательное единое расписание для всех школ не предлагают. Каждое образовательное учреждение сможет самостоятельно рассмотреть возможность переноса уроков с учетом организации учебного процесса.

– В данном случае может быть такая рекомендация для управляющих советов школ, – пояснил общественник.

Однако перед принятием решения необходимо узнать мнение родителей, педагогов и самих учеников. Пока инициатива остается лишь предложением, пишет Om1 Омск.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что кузбасский мэр примчался в школу с проверкой после фото обеда с червями.