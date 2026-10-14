Мэр примчался с проверкой после фото из школьной столовой в Кузбассе - что там было

Мэр Калтана Константин Коробкин провел внеплановый аудит школьного питания после скандала с насекомыми в компоте и рисе. Глава округа лично проверил столовые школ №1 и №2, а депутаты – школу №30. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Напомним, фотографии с червями в стакане компота и в рисе появились в соцсетях 12 октября. Автор публикации рассказала, что снимки сделал одноклассник ее дочери-шестиклассницы. Родители заявили, что находятся в ужасе. Другие пользователи задавались вопросом, почему постороннее содержимое не заметили при подаче блюда.

В комментариях к посту тогда появился ответ администрации Калтанского городского округа. Там сообщили, что ситуация на контроле главы округа, а на следующий день запланирована внеплановая проверка качества питания с привлечением родительских комитетов и Совета народных депутатов.

– Обращение взял на контроль: лично проверил организацию питания в школах № 1 и № 2, а депутатский корпус проинспектировал столовую школы № 30, – написал глава округа.

В ходе проверки специалисты оценили санитарное состояние производственных помещений, соблюдение условий хранения сырья, проверили рабочую документацию и провели отбор и анализ суточных проб. Совместно с ответственным за питание был проведен "Родительский контроль", а также процедура бракеража готовых блюд с заполнением чек-листа соответствия.



По итогам проверки замечания довели до всего коллектива школьной столовой. Также принято решение об усилении контроля за технологией приготовления блюд.

– Уважаемые родители! Напомню, что вы всегда можете посетить школьную столовую и проверить организацию горячего питания без предупреждения! – добавил Коробкин.

Ранее редакция VSE42.Ru также сообщала о том. что в Кузбассе на 27 суток приостановили работу пищеблока Плотниковской основной общеобразовательной школы. Причиной стали многочисленные нарушения санитарных норм, выявленные во время проверки.