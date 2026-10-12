"Треш полный": школьный обед с червями привел в ужас кузбассовцев – соцсети

В Калтане в одной из школ разгорелся скандал из-за питания учеников.

Сегодня, 12 октября, в канале "Подслушано Осинники и Калтан" в мессенджере МАКС опубликовали фотографии, на которых видны черви в стакане с компотом и в рисе.

– Родители, у меня старшая дочь ходит в 6 класс, сегодня на обеде, вот что сфотографировал ее одноклассник, сейчас решаем, что с этим делать. Я в ужасе, – написала автор публикации.

Снимки сопровождались возмущенными комментариями кузбассовцев.

– Вот такой вкусняшкой сегодня кормили в Калтане, школа №1, – уточнила подписчица канала.

Другие участники обсуждения также выразили недовольство школьным питанием и тем, что посторонние живые объекты могли оказаться в готовых блюдах.

– Я просто в шоке от питания в школе вообще, а сегодня это вообще треш полный, – говорится в одном из комментариев.

Еще одна пользовательница задалась вопросом, почему подозрительное содержимое не заметили при раздаче еды.

– Кошмар, неужели не увидели червя при подаче блюда?

Напомним, ранее кемеровчане жаловались на пиццу с запеченными тараканами.