"Треш полный": школьный обед с червями привел в ужас кузбассовцев – соцсети

В Калтане ученики одной из школ пожаловались на обед с живым сюрпризом внутри. Жуткие фотографии опубликовали в соцсетях.
В Калтане в одной из школ разгорелся скандал из-за питания учеников.
Сегодня, 12 октября, в канале "Подслушано Осинники и Калтан" в мессенджере МАКС опубликовали фотографии, на которых видны черви в стакане с компотом и в рисе.
– Родители, у меня старшая дочь ходит в 6 класс, сегодня на обеде, вот что сфотографировал ее одноклассник, сейчас решаем, что с этим делать. Я в ужасе, – написала автор публикации.
Снимки сопровождались возмущенными комментариями кузбассовцев.
– Вот такой вкусняшкой сегодня кормили в Калтане, школа №1, – уточнила подписчица канала.
Другие участники обсуждения также выразили недовольство школьным питанием и тем, что посторонние живые объекты могли оказаться в готовых блюдах.
– Я просто в шоке от питания в школе вообще, а сегодня это вообще треш полный, – говорится в одном из комментариев.
Еще одна пользовательница задалась вопросом, почему подозрительное содержимое не заметили при раздаче еды.
– Кошмар, неужели не увидели червя при подаче блюда?
Напомним, ранее кемеровчане жаловались на пиццу с запеченными тараканами.