В Кузбассе стало крайне опасно: погода стремительно портится

Кузбассовцев предупреждают об ухудшении погоды. Особенно опасно будет для автомобилистов.
В Кузбассе быстро портится погода, сообщает в пятницу ГИБДД Кузбасса.
– По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на территории Кузбасса ожидается местами холодная погода с минимальными температурами днем до –1°С, ночью до –6°С. На дорогах местами гололедица! – сказал врио главы областной ГАИ Евгений Матвеев.
Инспекторы советуют кузбассовцам по возможности отказаться от личного транспорта, особенно для дальних поездок.
В случае ЧП звонить нужно 112.
Напомним, утром в Кузбассе произошло несколько аварий, на некоторых участках трасс возникли заторы.