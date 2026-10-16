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В Кузбассе стало крайне опасно: погода стремительно портится

Кузбассовцев предупреждают об ухудшении погоды. Особенно опасно будет для автомобилистов.

В Кузбассе быстро портится погода, сообщает в пятницу ГИБДД Кузбасса.

– По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на территории Кузбасса ожидается местами холодная погода с минимальными температурами днем до –1°С, ночью до –6°С. На дорогах местами гололедица! – сказал врио главы областной ГАИ Евгений Матвеев.

Инспекторы советуют кузбассовцам по возможности отказаться от личного транспорта, особенно для дальних поездок.

В случае ЧП звонить нужно 112.

Напомним, утром в Кузбассе произошло несколько аварий, на некоторых участках трасс возникли заторы.

видео: ГИБДД Кузбасса
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