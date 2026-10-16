Каждая минута на счету: что нужно сделать сразу же при инсульте – врач

При подозрении на инсульт важно не только немедленно вызвать скорую помощь, но и запомнить точное время появления первых симптомов. Об этом "Газете.Ru" рассказал врач-реаниматолог, главный врач медцентра "АСС Медикал" Сергей Астафуров.

Распознать инсульт можно по нескольким характерным признакам. Один из них – внезапная асимметрия лица: например, при попытке улыбнуться один угол рта остается опущенным. Еще один тревожный симптом – резкая слабость или онемение руки или ноги, особенно с одной стороны тела. Также при инсульте может внезапно нарушиться речь.

По словам реаниматолога, если появился хотя бы один из этих признаков, необходимо сразу вызвать скорую помощь.

– Важно запомнить или записать точное время, когда человеку стало плохо или когда его в последний раз видели в обычном состоянии. Для врачей эта информация очень важна, поскольку от времени начала симптомов может зависеть выбор дальнейшей тактики лечения, – объяснил врач.

До приезда медиков человеку нужно обеспечить покой и следить за его состоянием. Если он потерял сознание, но продолжает нормально дышать, следует аккуратно повернуть его на бок, чтобы снизить риск попадания рвотных масс в дыхательные пути.

– Главное, что могут сделать окружающие в первые минуты, – быстро распознать тревожные признаки, вызвать скорую и не пытаться самостоятельно назначать лечение. В случае инсульта потерянное время может напрямую влиять на дальнейший прогноз, – отметил специалист.

Отдельно врач подчеркнул, что даже если через несколько минут речь, движения или чувствительность восстановились, отменять вызов нельзя. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что врачи спасли кемеровчанина, который перенёс ишемический инсульт.