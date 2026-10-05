Паралич, дезориентация и тромб в мозге: кемеровчанин выжил благодаря сыну

Экстренный звонок сына в "скорую" спас жизнь 51-летнему кемеровчанину. Об этом в соцсетях рассказал министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.

По его данным, у кемеровчанина случился ишемический инсульт. Правую половину тела сковал паралич, в голове всё смешалось. Мужчина рухнул на пол и не смог подняться. Выручил сын – он оказался рядом и тут же набрал 112.

Потом выяснилось, что микрососудистые катастрофы у мужчины случались и раньше. Но он отмахивался от головокружений и перепадов давления, перенося всё на ногах.

Пострадавшего срочно привезли в Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша. КТ-ангиография показала закупорку сегмента левой средней мозговой артерии. Этот сосуд питает кровью почти всё полушарие. Когда он перекрыт, мозговая ткань гибнет от кислородного голодания.

– Одна из форм ишемического инсульта, требующая экстренного вмешательства, – подчеркнул глава Минздрава Андрей Тарасов.

Врачи сначала растворили тромб лекарствами, а потом вытащили его специальным инструментом. Кровоток удалось вернуть.

Сейчас нога снова слушается – мужчина ходит с тростью и сам себя обслуживает. Чувствительность в руке постепенно возвращается. Впереди – реабилитация.