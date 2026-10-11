Всего одна порция в день: ученые назвали продукт, снижающий риск инсульта и диабета

Всего одна порция бобовых в день может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 19%. К такому выводу в ходе исследования пришли специалисты Колледжа Вильгельма и Марии. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на журнал Current Developments in Nutrition.

В основу работы легли данные более 46 тысяч взрослых американцев, собранные с 1999 по 2018 год в рамках Национального обследования состояния здоровья и питания.

Исследователи обнаружили связь между ежедневным употреблением бобовых (фасоли, чечевицы или нута) и меньшей вероятностью кардиометаболических заболеваний. К этой группе относятся проблемы с сердцем и сосудами, инсульт и диабет.

При этом в рационе американцев эти продукты присутствуют редко – в среднем взрослые потребляют менее 10,5 грамма в день, что значительно меньше показателей ряда других стран. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По словам автора исследования Тары Камалаканты, для изменения рациона не требуется полностью пересматривать привычное меню. Бобовые можно постепенно добавлять в повседневные блюда.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что кемеровчанин перенес ишемический инсульт и выжил благодаря сыну.