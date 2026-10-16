Бешеные очереди и рост цен: что происходит на кемеровских СТО после "первого снега"

Кемеровчане ринулись в автосервисы срочно переобувать свои автомобили на зиму, в чём убедился корреспондент VSE42.Ru. В шиномонтажках, с которыми довелось пообщаться, уже нельзя просто так взять и приехать на замену резины.

– На этой неделе свободных записей уже нет, ближайшая – 21 октября, – разводит руками работник одной из кемеровских СТО.

На других шиномонтажках всё расписано как минимум до воскресенья. Виной всему бешеный спрос на переобувку автомобиля на зимние колёса. Автолюбители, которые ждали до последнего, накануне увидели падающий снег с неба и побежали записываться.

Как итог, растут цены. Там, где неделю назад поменять комплект стоило 3 000 рублей, сейчас запрашивают на такой же автомобиль уже 3 500 рублей. Само собой, это далеко не предел.

Так что если нужно срочно готовиться к гололёду, звонить лучше прямо сейчас, пока не стало слишком поздно или непомерно дорого.

Ранее кемеровская ГАИ рассказывала, когда лучше переобувать машину на зиму.

Напомним, в четверг в Кемерове прошёл снегопад. Тем не менее снег тут же таял. Постоянный снежный покров синоптики прогнозируют в начале ноября.