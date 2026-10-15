Общество

Изумительная красота: в Кемерове выпал "первый снег"

Снегопады накрыли кемеровчан, они делятся кадрами в соцсетях.

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В кузбасской столице идёт снегопад, рассказал подписчик тг-канала "Кемерово с огоньком" в четверг, 15 октября.

– Первый снег в Кемерове! – описал увиденное горожанин.

"Яндекс Погода" показывает, что прямо сейчас снег идёт в Ленинском районе и на восточной окраине города.

В Кемеровском гидрометцентре сайту VSE42.Ru уточнили, что идёт снег и снежная крупа, но до настоящего первого снега ещё далеко.

– Наблюдаем снежную крупу, но она сразу будет таять. Ожидаем постоянный снежный покров в начале ноября, – сказал собеседник.

Напомним, снегопады прогнозируются в Кузбассе все предстоящие выходные.

Видео: тг / Кемерово с огоньком
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