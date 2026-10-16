Всего одно упражнение изменит вашу жизнь: психолог раскрыла секрет постоянного счастья

Мы часто откладываем счастье на потом: ждем повышения, переезда, окончания учебы или исполнения заветной мечты. Но даже после достижения цели долгожданная радость нередко быстро проходит, а на ее место возвращаются привычные заботы.

Психолог и психотерапевт Ольга Аванесян в беседе с "Радио 1" объяснила, как научиться чаще замечать приятные моменты и получать удовольствие от повседневной жизни.

По словам специалиста, счастье – это навык, который можно постепенно развивать.

– Его можно прокачать, как мышцу, – отметила Аванесян.

Для этого психолог предложила практику "День счастья".

Для начала нужно выбрать один день на ближайшую неделю и заранее запланировать три–пять небольших действий, которые радуют именно вас. Это могут быть любимое занятие, прогулка, встреча с близким человеком или возможность спокойно провести время наедине с собой.

В течение дня специалист советует периодически прислушиваться к собственному состоянию и задавать себе несколько вопросов: "Что я сейчас чувствую?", "О чем думаю?" и "За что я благодарен или благодарна?".

Вечером стоит вспомнить и записать три момента, когда вы испытывали тепло, спокойствие или радость.

Такая практика помогает переключать внимание на положительные переживания, которые в повседневной суете легко пропустить.

Напомним, ранее психолог рассказала редакции VSE42.RU, почему осенью может возникать ощущение, что жизнь словно проходит мимо.