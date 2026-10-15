"Фоновая тошнота": как понять, что живешь не своей жизнью – советы психолога

Иногда за постоянным недовольством скрывается не обычная усталость, а внутреннее ощущение, что человек занимается не тем, чем действительно хочет. Психолог Юлия Белкина в беседе с "Радио 1" рассказала, как распознать такое состояние.

Специалист использует понятие "фоновая тошнота". Так она описывает ситуацию, когда человек живет не своей жизнью, остается на неподходящей работе или постоянно соглашается на меньшее.

По словам Белкиной, обратить внимание на свое состояние стоит, если человек стал чаще болеть, начал допускать ошибки в мелочах, хотя раньше за собой такого не замечал, или чувствует, что снова и снова сталкивается с кризисами, которые затрагивают одну и ту же сферу жизни. Еще один тревожный сигнал – постоянное ощущение, что "что-то не то".

– Если после отпуска вы с радостью возвращаетесь в привычную рутину, то это усталость. Если же "фоновая тошнота" не проходит, то разберите детально, что именно вызывает отвращение: предмет работы, офис, люди, деньги? И чего точно не надо делать – терпеть, – подытожила специалист.

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