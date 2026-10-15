Хватит ждать весну: как вернуть радость прямо сейчас - советы психолога

Психолог Ирина Широбокова рассказала, почему осенью может возникать ощущение, что жизнь словно проходит мимо.
С приходом осени многим кажется, что жизнь будто проходит мимо. Психолог, нейропсихолог и специалист по детской нейрокоррекции Ирина Широбокова сегодня, 15 октября, рассказала редакции VSE42.Ru, что у этого состояния есть вполне понятные причины.
Прежде всего, осень – это возвращение к привычному ритму: после летнего отдыха люди снова погружаются в рабочие будни. Для семей со школьниками нагрузка возрастает ещё сильнее: нужно выстроить логистику между школой, кружками, секциями и домом. Параллельно сокращается световой день, из‑за чего внутренние биологические часы начинают работать иначе, а ощущение нехватки времени только усиливается.
Ситуация нередко усугубляется рабочими дедлайнами: в конце года нарастает нагрузка из‑за квартальных и годовых отчётов, авралов и совещаний. В итоге человек оказывается в плотном потоке дел, где почти не остаётся места для ресурсных впечатлений и отдыха. Именно сочетание стресса, повышенной нагрузки и рутины и формирует то самое чувство, что важные моменты жизни ускользают.
При этом, по словам эксперта, с этим состоянием вполне можно справляться – и не нужно откладывать "настоящую жизнь" до весны или до какого‑то условного "понедельника". Достаточно регулярно встраивать в расписание короткие паузы для восстановления.
– Достаточно небольших регулярных действий, которые вернут ощущение влияния на собственную жизнь – записаться на танцы или в спортзал, сходить на выставку или встретиться с подругой в кафе, пройтись пешком по осеннему парку, шурша опавшей листвой или заварить чашку ароматного чай, чтобы посмотреть сериал или почитать книгу, укутавшись в уютный плед, – подытожила специалист.