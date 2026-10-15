Облава на мигрантов: с кузбасского предприятия выгнали 41 нелегала

Золотодобывающее предприятие в Тисульском округе проверили в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2026". По данным полиции Кузбасса, там выявили 41 иностранного гражданина, который работал без законных оснований.

В рейде участвовали сотрудники регионального управления МВД и УФСБ. Силовую поддержку им оказал СОБР Росгвардии. После проверки работников доставили в отделение полиции "Тисульское".

На каждого из 41 мигранта составили административный протокол за незаконную трудовую деятельность в России.

– Им назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы страны, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Пока решение не исполнено, иностранцы находятся в Центре временного содержания при ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

Напомним, что рейды по мигрантам идут сейчас не только в Тисульском округе. Ранее VSE42.RU сообщал, что в Новокузнецке полицейские проверили 64 объекта и 242 мигранта. Тогда выявили 92 нарушения. Также сообщалось, что в Кемерове нашли целый "инкубатор" нелегалов.