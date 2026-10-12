Автобус с мигрантами и штраф на 480 000: в Кемерове нашли целый «инкубатор» нелегалов

По данным ГУ МВД по Кузбассу, в Кемерове сотрудники полиции провели масштабный рейд.

В мероприятии участвовали сотрудники отдела по вопросам миграции, участковые и оперативники уголовного розыска. Силовую поддержку обеспечивала Росгвардия. Полицейские посетили общежития, строящиеся объекты, рынки и другие торговые предприятия.

Всего проверили 285 иностранных граждан.

На предприятии по выпечке и продаже хлеба нашли трёх мигрантов, которые работали без патента.

– Им был назначен административный штраф в размере 2 000 рублей каждому, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

А одна из нарушительниц находилась в России незаконно с 2024 года. Ей назначили штраф 2 тысячи рублей и выдворение из страны. Сейчас она помещена в Центр временного содержания иностранных граждан.

Ещё один случай – на строительном объекте. Руководитель не поставила на миграционный учёт 12 иностранцев. Её оштрафовали на 480 тысяч рублей.

Кроме того, сотрудники ГИБДД остановили пассажирский автобус. В салоне находились 58 мигрантов. У шестерых из них истёк срок пребывания в стране. Каждому назначили штраф 2 тысячи рублей с выдворением. А водителю, который перевозил нелегалов, выписали 6 протоколов и штраф 12 тысяч рублей.

По итогам рейда к ответственности привлекли 55 иностранцев. Всего составили 109 административных протоколов.

А рейды по мигрантам в Кузбассе идут по всему региону. Ранее VSE42.RU сообщал, что в Прокопьевске из-за нелегального массажиста временно закрыли частную клинику.