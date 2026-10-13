Штрафы на 150 тысяч: из Кузбасса снова выгнали мигрантов

В Новокузнецке полицейские вместе с бойцами ОМОН Росгвардии отправились в рейд по городу. Об этом рассказали в Полиции Кузбасса. Цель – проверить, как соблюдается миграционное законодательство.

По данным ведомства, проверили 64 объекта. Поговорили с 242 иностранцами. И нашли 92 нарушения. Выяснилось, что тринадцать мигрантов работали без разрешения. За это каждому выписали штраф, общая сумма которых – 26 тысяч рублей.

Ещё 13 работодателей взяли иностранцев на работу незаконно. Им тоже выписали штрафы.

– Сумма назначенных штрафов составила 150 000 рублей, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

А ещё дознаватели завели 5 уголовных дел. Все – за фиктивную постановку мигрантов на учёт.

Пятерых иностранцев по итогам рейда отправят домой. Их выдворят за пределы России.

А рейды по мигрантам в Кузбассе идут по всему региону. Ранее VSE42.RU сообщал, что в Кемерове нашли целый "инкубатор" нелегалов – полицейские проверили 285 иностранцев и составили 109 протоколов.