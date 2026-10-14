Увидели "апельсиновую корку" - бегите к врачу: онколог назвал тревожные признаки рака

Даже правильное питание, занятия спортом и отказ от вредных привычек не дают полной гарантии защиты от рака. Об этом главный онколог Минздрава Московской области Иван Каприн рассказал в беседе с "Радио 1".

По словам специалиста, среди факторов риска заболеваний молочной железы – употребление алкоголя, избыточный вес и ожирение, курение, воздействие химических канцерогенов на производстве и злоупотребление красным мясом.

– При этом полностью исключить риск не получится, – отметил Каприн.

Он подчеркнул, что онкологические заболевания встречаются и у людей, которые следят за здоровьем. Поэтому важно понимать: здоровые привычки снижают риски, но не могут полностью исключить вероятность болезни.

Отдельно онколог обратил внимание на симптомы, при которых нельзя откладывать визит к врачу.

– Откладывать визит к врачу категорически нельзя, если замечаются патологические выделения из соска, втяжения или покраснения кожи, так называемая "апельсиновая корка", а также любые новые уплотнения, которые женщина нащупала, например, во время душа, – предупредил врач.

Говоря о профилактике, Каприн рекомендовал проходить диспансеризацию раз в год или раз в два года – в зависимости от возраста и пола.

Напомним, ранее онколог Александр Антонов перечислил признаки, которые должны заставить женщину немедленно обратиться к врачу.