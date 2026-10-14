"Борьба с собой": фитнес-тренер назвал главную ошибку всех худеющих

Резкий отказ от сладкого и мучного, маленькие порции и пропущенные приемы пищи могут привести к вечернему перееданию и срывам во время диеты. Об этом NEWS.ru рассказал фитнес-инструктор Сергей Перев.

По словам специалиста, многие начинают худеть слишком резко: исключают любимые продукты, сокращают количество еды и одновременно увеличивают физическую нагрузку. При этом они требуют от себя идеального соблюдения нового режима, не учитывая привычный распорядок дня и собственные потребности.

– Однако такой подход не формирует здоровые привычки, а только временно подавляет старые. В течение дня человек может почти ничего не есть. Когда он возвращается домой с работы, уровень тревоги снижается. Организм начинает компенсировать дефицит энергии. Происходит срыв – поздний плотный ужин, сладкое и постоянные перекусы перед сном, – отметил эксперт.

Перев подчеркнул, что проблема заключается не только в выборе продуктов, но и в организации питания. Постоянные запреты могут временно подавлять привычки, однако не помогают выстроить комфортный режим на долгий срок.

Фитнес-инструктор советует менять рацион постепенно, заранее планировать основные приемы пищи и не доводить себя до сильного голода.

– Тренировки и питание должны дополнять друг друга. Если человек активно занимается, но продолжает пропускать еду в течение дня и переедать вечером, результат будет нестабильным. При этом изменения не должны превращаться в постоянную борьбу с собой, – подытожил специалист.

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