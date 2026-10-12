Здоровое меню из простых продуктов: нутрициолог дала советы

Для VSE42.Ru на вопросы о бюджетном и полезном питании ответила Наталия Муратова – нутрициолог, преподаватель Института нутрициологии при НАМО имени Н. А. Бородина. По ее словам, полноценный рацион можно построить на самых доступных продуктах.

– Например: чечевичный суп с овощами, гречка с курицей и капустным салатом, тушёная фасоль с томатами, омлет с овощами и хлебом, перловка с грибами и курицей, запечённый картофель с рыбой и овощами, – перечислила эксперт.

Она отметила, что очень удобны бобовые – фасоль, горох, чечевица и нут. Они дают белок и пищевые волокна и хорошо хранятся. Замороженные овощи тоже помогают экономить вне сезона и по пищевой ценности вполне подходят для ежедневного рациона.

– Рыбу совсем не обязательно покупать дорогую. Брикеты из минтая, замороженная скумбрия, треска, кета, нерка, консервированный тунец прекрасно добавят полезные жиры и легко усвояемый белок, – пояснила специалист.

По ее словам, цена плохо работает как показатель полезности: недорогая чечевица совершенно не проигрывает продукту только потому, что тот красиво лежит на полке в отделе здорового питания.