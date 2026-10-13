Инфляция в Кузбассе набирает обороты – что дорожает сильнее всего

Инфляция в сентябре составила в Кузбассе 6,2%, сообщает Кемеровостат. При этом в августе она была 5,9%, в мае – 5,47%.

Продовольственные товары стали дороже за год на 4,5%, непродовольственные – на 6,8%, услуги – на 3,4%.

Из продуктов больше всего подорожали картофель – на 18,5%, капуста – на 23%, репчатый лук – на 38%, свёкла – 32,5%, морковь – на 29%, сладкий перец – на 18,6%, курятина – на 16%, индюшатина – на 21,6%.

Также заметно выросли цены на сахар – на 13%, водку – на 14,7%, пиво и бутилированную воду – на 10%.

Бензин в среднем взлетел на 21,5%, а конкретно марка АИ-98 и выше – на 31%.

Ветеринарные услуги подскочили на 20%, билет на поезд дальнего следования – на 24%, услуги страхования – на 25%, особенно КАСКО – почти на 50%. Обучение в негосударственных

общеобразовательных организациях взлетело на рекордные 62%.

За смартфоны в магазинах стали просить на 27% больше, за ноутбуки – на 22%.