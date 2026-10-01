Цены на бензин рухнули в Кузбассе – причины

За прошедшую неделю на кузбасских заправках рухнули цены, сообщает в четверг областное министерство промышленности и торговли.
– За прошедшую неделю на АЗС зафиксировано снижение розничных цен на бензин АИ-92 и АИ-95 – корректировка составила в среднем около 3 рублей, – говорит минпромторг.
Происходит это благодаря соглашению между правительством региона и независимыми операторами о стабилизации цен на топливо и ограничении наценок, уверяет ведомство.
Работают 206 автозаправок, что на 2,5% больше, чем неделей ранее. Запасов бензина для автомобилей в регионе достаточно.
Запас горючего на аэропортах составляет 20 суток, что соответствует нормам. Также полностью обеспечены топливом сельхозпроизводители, общественный транспорт, чрезвычайные и коммунальные службы, школьные автобусы.
Напомним, цены на бензин остаются нестабильными в Кузбассе, на прошлой неделе дешевел АИ-92, АИ-95 дорожал.