Цены на бензин рухнули в Кузбассе – причины

За прошедшую неделю на кузбасских заправках рухнули цены, сообщает в четверг областное министерство промышленности и торговли.

– За прошедшую неделю на АЗС зафиксировано снижение розничных цен на бензин АИ-92 и АИ-95 – корректировка составила в среднем около 3 рублей, – говорит минпромторг.

Происходит это благодаря соглашению между правительством региона и независимыми операторами о стабилизации цен на топливо и ограничении наценок, уверяет ведомство.

Работают 206 автозаправок, что на 2,5% больше, чем неделей ранее. Запасов бензина для автомобилей в регионе достаточно.

Запас горючего на аэропортах составляет 20 суток, что соответствует нормам. Также полностью обеспечены топливом сельхозпроизводители, общественный транспорт, чрезвычайные и коммунальные службы, школьные автобусы.

Напомним, цены на бензин остаются нестабильными в Кузбассе, на прошлой неделе дешевел АИ-92, АИ-95 дорожал.