"Ситуация сложная, денег не хватает": парламент Кузбасса поменял бюджет

Бюджет Кемеровской области на 2026 год пересмотрели – решение принято на 40-м заседании областного парламента в пятницу, 25 сентября.

Министр финансов региона Игорь Малахов, выступая перед депутатами, констатировал, что ситуация сложная.

– Скажу прямо, ситуация сложная, денег в бюджете не хватает, это объективная реальность. Оценка ожидаемого исполнения бюджета указывает на прогнозируемое снижение поступления налоговых и неналоговых доходов, – сказал министр.

Он отмечает, что из-за санкций Кузбасс четвёртый год живёт в условиях жесточайшего кризиса из-за падения доходов, из-за чего уже два года приходится оптимизировать расходы. В прошлом году на 10% пришлось сократить фонд оплаты труда бюджетникам, ещё на 25% – по прочим направлениям.

В результате всех оптимизаций за 2025 год удалось сэкономить 11,4 млрд рублей, в первом полугодии 2026 года – 4,4 млрд рублей, однако этого недостаточно. Для компенсации дефицита бюджета приходится привлекать кредиты в банках. Однако из-за высокой долговой нагрузки это больше не получается делать в прежних объёмах.

Кроме того, растёт долг перед ресурсниками: компенсация выпадающих доходов выплачена только по апрель, задолженность приблизилась к 3 млрд рублей. А долг консолидированного бюджета взлетел с начала года в 2,1 раза до 4,8 млрд рублей.

– Нужно жить по средствам. Пока мы тратим больше, чем зарабатываем, – констатировал Малахов.

По итогам заседания доходы областного бюджета на 2026 год увеличены на 7,4 млрд рублей, до 203,7 млрд, расходы – на те же 7,4 млрд рублей, до 230,3 млрд рублей. Дефицит остаётся на уровне 26,6 млрд рублей.

Увеличатся доходы за счёт дотаций (на 5,8 млрд рублей), безвозмездных поступлений (+955 млн), субвенций (+405 млн) и прочего.

Дополнительные расходы пойдут на увеличение фонда оплаты труда работников учреждений образования – на 4,1 млрд рублей. Дополнительные 1,83 млрд рублей пойдут на выплаты отдельным категориям граждан. Также дополнительные 113 млн рублей получат ресурсники в 10 муниципалитетах на уголь.