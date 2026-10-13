"Многие даже не понимают": врач раскрыл правду о незаметных приступах эпилепсии

Эпилепсия может проявляться не только сильными судорожными припадками, но и менее заметными состояниями, которые человек не всегда распознает. Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с "Радио 1" заявил, что эпилептические приступы в той или иной степени переживает каждый человек.

По словам специалиста, приступы могут протекать по-разному – от заметных судорог до кратковременных эпизодов, которые остаются без внимания. При этом далеко не все люди понимают, что с ними произошло.

– В той или иной степени эпилептический приступ переживает любой из нас: кто-то во сне, кто-то наяву, – подчеркнул врач.

Невролог отметил, что у некоторых людей приступы могут повторяться раз в год или даже раз в несколько лет.

– Есть люди, у которых приступы бывают гораздо чаще – раз в год, раз в несколько лет – их называют людьми с повышенной судорожной готовностью. Таким людям опасно находиться в местах, которые могут привести к повышению температуры тела, – предупредил специалист.

Отмечается, что эпилепсия относится к распространенным неврологическим заболеваниям и может иметь разные формы. Современные методы лечения помогают контролировать приступы, а в отдельных сложных случаях врачи рассматривают возможность хирургического вмешательства.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как кузбасские врачи "склеили" руку подростка после травмы.