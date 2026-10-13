Разрез в сантиметр и два титановых стержня: как кузбасские врачи «склеили» руку подростка

Как сообщили в Минздраве Кузбасса, 17-летнему юноше из Беловского округа помогают возвращаться к привычной жизни врачи Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтёров.

Парень неудачно упал и сломал левую плечевую кость. Случай непростой: кости ещё растут, детские. Такая травма требует особого подхода.

– Специалисты детского отделения травматологии и ортопедии №4 провели операцию через разрез менее одного сантиметра, – отметили в Минздраве Кузбасса.

Чтобы кости встали точно, врачи использовали рентген-контроль. А закрепили результат двумя титановыми стержнями. Благодаря такому методу удалось меньше травмировать ткани, сохранить кровоснабжение в месте перелома и ускорить восстановление.

Уже через два месяца юноша сможет вернуться к спорту и домашним делам. А через шесть-восемь месяцев ему предстоит ещё одна операция – чтобы вынуть титановые стержни.

Напомним, что кузбасские врачи уже не раз удивляли сложными операциями. Ранее VSE42.RU сообщал, что хирурги прооперировали 100-летнего дедушку с переломом бедра.