"Повышенная вероятность": Кузбасс может тряхнуть снова - предупреждение сейсмолога

После землетрясения в Кузбассе не исключены повторные подземные толчки – они возможны в течение недели. Об этом 5-tv.ru рассказал сейсмолог Константин Рябинкин. Специалист отметил, что после первого серьезного толчка вероятность новых сейсмических событий остается повышенной в течение нескольких дней.



Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Кузбассе 10 октября. Эпицентр находился в 17 километрах к северо-западу от Киселевска.

– После появления первого серьезного землетрясения есть на протяжении недели повышенная вероятность того, что произойдут последующие толчки. И сейчас сейсмологи, которые отвечают непосредственно за тот район, ведут активный усиленный мониторинг, – отметил специалист.

Несмотря на то что подземные колебания продолжались всего несколько секунд, они вызвали тревогу у жителей региона.

Напомним, в Кузбассе сняли на видео жуткие последствия землетрясения.