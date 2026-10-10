В панике выскочили из домов: в Кузбассе произошло страшное землетрясение

В субботу, 10 октября, в 7:47 около Прокопьевска произошло землетрясение магнитудой 4,9 и интенсивностью в эпицентре 6,2 балла по шкале MSK64, сообщает Алтае-Саянский филиал единой геофизической службы РАН. Эпицентр находился в 17 километрах к северо-западу от Киселёвска. Явление носило природный характер.

Как сообщает SHOT, на стенах жилых домов появились трещины, а некоторые люди в панике выскочили из домов. По словам местных жителей, подземные толчки ощущались в Киселёвске, Прокопьевске, Краснобродском, Белове и Новокузнецке.

– Мебель в домах "ходила ходуном", а от тряски гремела посуда в шкафах. В результате землетрясения в некоторых домах на стенах появились серьёзные трещины. Также в Гурьевском округе начали проверку зданий на наличие повреждений, – пишет SHOT.

Губернатор Илья Середюк сообщает, что пострадавших, по оперативным данным, нет. Все системы жизнеобеспечения функционируют нормально. В Прокопьевском округе проверяют жилой фонд. Работа предприятий не нарушена.

– Оснований для беспокойства нет. Поручил главам близлежащих территорий взять ситуацию на личный контроль, – подчеркнул губернатор.

Кузбассовцы в соцсетях делятся впечатлениями: проснулись от страшной тряски, особенно на верхних этажах.

– Красный Камень, 7:49, секунды 3-5 качало на диване, 4-й этаж, как в люльке, проснулась как в страшном сне, – сказала сельчанка.

О повторных толчках сейсмологи на момент подготовки материала не сообщали.