Происшествия

"Трещина пошла": в Кузбассе сняли на видео жуткие последствия землетрясения

Кузбассовцы в шоке от подземной тряски, которая разбудила их утром в выходной. Последствия сняли на камеру.

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В Краснобродском после утреннего землетрясения потрескались стены в подъезде, рассказал местный житель в соцсетях.

– Трещина пошла. И тут трещина, – сказал сельчанин, снимая страшные трещины на видео.

Пользователи соцсетей продолжают делиться впечатлениями. Новокузнечане указывают, что их сильно тряхнуло в Новоильинском районе.

– На Запсибовцев, 5 подскочили и тревожились жители 7-9 этажей. Живу на восьмом,это было жутко. Качало хорошо, – сказала новокузнечанка.

В центре города при этом вообще ничего не почувствовали.

По данным сейсмологов, повторных толчков в субботу не зафиксировано.

Напомним, в 7:47 около Прокопьевска произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Видео: тг / Новокузнецк 112
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