"Трещина пошла": в Кузбассе сняли на видео жуткие последствия землетрясения

Кузбассовцы в шоке от подземной тряски, которая разбудила их утром в выходной. Последствия сняли на камеру.
В Краснобродском после утреннего землетрясения потрескались стены в подъезде, рассказал местный житель в соцсетях.
– Трещина пошла. И тут трещина, – сказал сельчанин, снимая страшные трещины на видео.
Пользователи соцсетей продолжают делиться впечатлениями. Новокузнечане указывают, что их сильно тряхнуло в Новоильинском районе.
– На Запсибовцев, 5 подскочили и тревожились жители 7-9 этажей. Живу на восьмом,это было жутко. Качало хорошо, – сказала новокузнечанка.
В центре города при этом вообще ничего не почувствовали.
По данным сейсмологов, повторных толчков в субботу не зафиксировано.
Напомним, в 7:47 около Прокопьевска произошло землетрясение магнитудой 4,9.