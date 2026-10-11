"Сигналка" не помогла: медведь нагло хозяйничает на участке кузбассовцев – видео

Жители Калтана в очередной раз заметили хищника возле частных домов. Косолапый уже две ночи подряд разгуливает по участку. Информация об этом появилась сегодня, 11 октября, в телеграм-канале "Подслушано Осинники и Калтан".

– Шушталеп, 2-Омская, опять появились медведи, 2 ночи подряд, – написал местный житель.

К публикации прикрепили два видео, на которых медведь бесцеремонно ходит по частной территории. На одной из записей срабатывает сигнализация, однако животное, судя по кадрам, вообще не обращает на нее никакого внимания.

– Даже не среагировал на сигналку, – прокомментировала горожанка.

Напомним, ранее жители Шушталепа уже сообщали о пунктуальном медведе, который пугал людей в одно и то же время. Возможно, это тот самый косолапый. Также редакция VSE42.RU писала о том, что в Кузбассе появились медведи-каннибалы – ученый рассказал, что за жуть творится в тайге.