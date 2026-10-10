В Кузбассе появились медведи-каннибалы: ученый рассказал, что за жуть творится в тайге

В тайге зафиксирован каннибализм среди медведей – более взрослые особи начали поедать молодых. Об этом VSE42.Ru рассказал заведующий кафедрой зоологии и экологии КемГУ Николай Скалон. Ученый также отметил, что число молодых медведей, выходивших к населенным пунктам, сократится в том числе и из-за этого.

По его словам, ситуация в тайге тяжелая: медведям голодно и холодно, но жир они все же набирают. Кроме того, сейчас их также и подкармливают. Однако случаи каннибализма среди медведей есть. Ученый также поделился еще одним жутким фактом – медведи-шатуны зимой бывает выкрадывают из берлог и съедают своих сородичей.

Тех, кто не пройдет зажировку, будут отстреливать. Если же кому-то из медведей удастся уйти, шансов дожить до весны у них нет – животное погибает от тяжелых условий, голода и морозов. К весне численность отрегулируют – и искусственно, и естественно, но притока не ожидается.

Напомним, количество выданных разрешений на отстрел особо наглых и агрессивных особей выросло в разы – до 36 в 2026 году.

По словам Скалона, в природе редко бывает, чтобы в тайге случился неурожай два года подряд – это редкость. Если следующий год будет благоприятным, то о нашествии медведей говорить не придется.

Для сравнения: в 60-х годах в одной только Иркутской области медведи за зиму съели более 100 человек. Сейчас по факту погибших меньше – 22 человека по всей России, уточняет эксперт.

Напомним, ранее ученый также рассказал, почему медведи сильно боятся кошек.