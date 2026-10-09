Черника, морковь и чудо-капли: что на самом деле помогает вернуть зрение – врач

Об эффективности народных методов улучшения зрения "Газете.Ru" рассказала главный врач московской клиники 3Z Оксана Кузнецова.

Одним из самых распространенных способов "улучшить зрение" считают употребление моркови и черники. Однако, по словам специалиста, польза этих продуктов для организма не означает, что они способны заменить медицинскую коррекцию.

– Морковь содержит бета-каротин, из которого мы получаем витамин А, необходимый для нормальной работы глаз. Однако дополнительная порция моркови, как бы ни хотелось, не устранит близорукость. Чернику связывают с улучшением зрения в сумерках, но убедительных данных о том, что эта ягода – сама по себе или в составе БАДов – повышает остроту зрения, нет, – отметила эксперт.

Не стоит рассчитывать и на гимнастику для глаз как на способ отказаться от очков. Переводить взгляд с близких предметов на дальние и делать перерывы во время работы за экраном полезно, а некоторые упражнения врач может назначить при определенных нарушениях. Но они не исправляют все проблемы со зрением и не заменяют необходимого лечения.

Еще опаснее экспериментировать с самодельными средствами. В интернете советуют промывать глаза чаем и травяными настоями, закапывать растворы с медом или алоэ, а также использовать капли, которым приписывают способность лечить катаракту.

– Хочу отметить: глаз нельзя "очистить от шлаков", – такого лечения в офтальмологии нет. Промывание действует только на поверхность глаза и не может изменить его оптическую систему. Тем более оно не способно сделать прозрачным уже помутневший хрусталик при таком заболевании, как катаракта, – подчеркнула специалист.

По словам врача, изменить оптическую систему глаза с помощью питания, упражнений или народных средств нельзя.