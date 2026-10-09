Здоровье

Черника, морковь и чудо-капли: что на самом деле помогает вернуть зрение – врач

Врач Оксана Кузнецова рассказала об эффективности народных методов улучшения зрения.

Об эффективности народных методов улучшения зрения "Газете.Ru" рассказала главный врач московской клиники 3Z Оксана Кузнецова.

Одним из самых распространенных способов "улучшить зрение" считают употребление моркови и черники. Однако, по словам специалиста, польза этих продуктов для организма не означает, что они способны заменить медицинскую коррекцию.

– Морковь содержит бета-каротин, из которого мы получаем витамин А, необходимый для нормальной работы глаз. Однако дополнительная порция моркови, как бы ни хотелось, не устранит близорукость. Чернику связывают с улучшением зрения в сумерках, но убедительных данных о том, что эта ягода – сама по себе или в составе БАДов – повышает остроту зрения, нет, – отметила эксперт.

Не стоит рассчитывать и на гимнастику для глаз как на способ отказаться от очков. Переводить взгляд с близких предметов на дальние и делать перерывы во время работы за экраном полезно, а некоторые упражнения врач может назначить при определенных нарушениях. Но они не исправляют все проблемы со зрением и не заменяют необходимого лечения.

Еще опаснее экспериментировать с самодельными средствами. В интернете советуют промывать глаза чаем и травяными настоями, закапывать растворы с медом или алоэ, а также использовать капли, которым приписывают способность лечить катаракту.

– Хочу отметить: глаз нельзя "очистить от шлаков", – такого лечения в офтальмологии нет. Промывание действует только на поверхность глаза и не может изменить его оптическую систему. Тем более оно не способно сделать прозрачным уже помутневший хрусталик при таком заболевании, как катаракта, – подчеркнула специалист.

По словам врача, изменить оптическую систему глаза с помощью питания, упражнений или народных средств нельзя.

Фото: magnific.com / wayhomestudio
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