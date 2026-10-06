Здоровье

"Серьезная патология": врач предупредила об опасности подводки и туши для глаз

Офтальмолог Динара Мугудинова рассказала, чем тушь и подводка опасны для глаз.

Нанесение туши или подводки непосредственно на линию роста ресниц способно нарушать работу мейбомиевых желез и провоцировать синдром сухого глаза. Об этом NEWS.ru рассказала врач-офтальмолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Динара Мугудинова.

По словам специалиста, мейбомиевы железы вырабатывают жировой компонент слезной пленки.

– Без этого жира слеза мгновенно испаряется, провоцируя синдром сухого глаза. Это не просто дискомфорт, а серьезная патология, которая при игнорировании может снизить зрение и привести к тяжелым воспалениям роговицы, – подчеркнула офтальмолог.

Врач рекомендует тщательно удалять макияж перед сном.

При появлении постоянной сухости, раздражения или других проблем специалист советует обратиться к офтальмологу и проверить зрение.

Эксперт также отметила, что современные методы лечения синдрома сухого глаза включают различные варианты терапии – от специальных капель до физиотерапевтических процедур.

Фото: magnific.com / user18526052
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