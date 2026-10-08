Где в Кузбассе лёг снег - ответ синоптиков

Как рассказала синоптик Кемеровского гидрометцентра редакции VSE42.Ru, вчера в течение дня по всей области шли осадки в виде дождя с мокрым снегом. Несмотря на это, ни на одной метеостанции региона временный снежный покров не зафиксировали.

– То есть снежного покрова у нас по области сейчас нет, – уточнила собеседник редакции.

Единственное место, где снег все-таки лежит, – горные районы. Покров установился в Шерегеше, однако, как отметили в гидрометцентре, метеостанций там нет.

– А на наших метеостанциях ни в Таштаголе, ни в Усть-Кабырзе снежного покрова нет, – добавила синоптик.

Напомним, накануне мы писали о том, что снегом засыпало населенные пункты сразу в нескольких округах Кузбасса. Местные жители делились в Сети фотографиями.

Ранее синоптики также сообщали, когда ждать окончательной перестройки природы на зиму. Так, ожидается установление постоянного снежного покрова и ледостава на реках с 1 ноября.