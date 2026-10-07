Когда зимняя стужа окончательно заморозит Кузбасс – синоптики рассказали

Погодные условия крайне непредсказуемы в октябре – температура то растёт, то падает, часто идут дожди. Как сообщили сайту VSE42.Ru в Кемеровском гидрометцентре, на данный момент специалисты ожидают стабильное похолодание со следующего месяца.

– Пока что в октябре наблюдаем нестабильную погоду. Ожидается установление постоянного снежного покрова и ледостава на реках с 1 ноября, – сказали в метеоцентре.

Прогноз предварительный, ещё всё может измениться.

Напомним, в ближайшие дни Кузбасс будет штормить, ветер при порывах усилится до штормовых значений, пройдут обильные осадки в виде дождей, дождя со снегом и мокрого снега, ночью ударит "минус".

В начале следующей недели прогнозируется потепление и прекращение осадков из-за того, что циклон сменится антициклоном.