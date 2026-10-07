"Зима пришла": Кузбасс заваливает снегом

Октябрь преподнес жителям Кузбасса погодный сюрприз: снег выпал сразу в нескольких территориях региона. Как сообщили пользователи соцсетей, осадки в виде снега наблюдаются не только в Шерегеше, но и в Белогорске, расположенном в Тисульском округе. Местные жители подтверждают: за окном самая настоящая зима.

В социальных сетях пользователи активно делятся кадрами снегопада в Анжеро-Судженске. На опубликованных видео и фотографиях видно, как снег ложится на землю, дороги и крыши зданий. Помимо этого, появляется информация, что снег пошел и в Беловском округе.

Судя по комментариям, многие кузбассовцы оказались не готовы к такому повороту – кто-то радуется первому снегу, а кто-то переживает, что идут холода.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кемеровской области выпал очередной "первый снег" – белое покрывало застелило живописное место.

Кроме того, было продлено штормовое предупреждение.