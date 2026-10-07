"Парниковый эффект" и грибок на голове – какие шапки точно навредят волосам зимой

Неправильно подобранная зимняя шапка может не только испортить прическу, но и создать проблемы для кожи головы. Об этом изданию "Абзац" рассказала косметолог Екатерина Анчикова.

По ее словам, изделия из синтетики плохо пропускают воздух. При длительном ношении голова сильнее потеет, повышается влажность кожи, что может способствовать раздражению и развитию грибкового дерматита.

При этом сама синтетическая ткань необязательно повреждает волосы. По словам косметолога, значение имеет сочетание материала, плотности шапки, температуры и продолжительности ее ношения.

– Оптимальный вариант – головной убор из натуральных или хорошо дышащих материалов. Например, из шерсти, кашемира, хлопка с добавлением шерсти. Они позволяют сохранять тепло, не создавая чрезмерного перегрева и парникового эффекта, – пояснила эксперт.

Отдельная проблема – грубая шерсть и шероховатая синтетика. При постоянном трении они могут повышать ломкость волос. Особенно осторожными стоит быть людям с сухими, поврежденными или осветленными волосами. В таких случаях специалист рекомендует выбирать модели с мягкой внутренней поверхностью или гладкой подкладкой.

По словам косметолога, важна и посадка шапки. Слишком тесный головной убор постоянно давит на кожу головы и может усиливать головную боль или ощущение стянутости. При этом слишком свободная модель тоже нежелательна.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала, когда зимняя стужа окончательно заморозит Кузбасс.