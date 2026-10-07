Лечишь тревогу, получаешь – зависимость: врач раскрыл опасную ловушку таблеток

Регулярное использование некоторых медикаментов для подавления тревожности может приводить к сильной психологической зависимости. Об этом изданию "Абзац" рассказал психиатр Владимир Крупин.

По словам специалиста, одна из главных проблем возникает тогда, когда человек начинает бояться возвращения тревоги без лекарства.

– Самой большой ловушкой для человека является страх того, что без лекарств состояние ухудшится. Таблетки помогали временно устранить симптомы, но внутреннее волнение нельзя просто игнорировать, – отметил врач.

Психиатр считает, что тревогу не стоит просто пытаться заглушить. По его словам, важно разобраться, что именно вызывает страх и внутреннее напряжение.

– Когда тревога из неизвестной становится конкретной, степень ее проживания снижается минимум вдвое, и это помогает лучше, чем множество таблеток, – подчеркнул специалист.

При резком усилении тревоги или панической атаке Крупин советует использовать простые техники, которые помогают переключить внимание и немного стабилизировать состояние.

Один из вариантов – сосредоточиться на дыхании: сделать несколько спокойных вдохов через нос и выдохов через рот. Также врач рекомендует технику "здесь и сейчас", при которой человек обращает внимание на окружающие предметы, их цвета и другие конкретные детали.

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