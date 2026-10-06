"Загадочно исчез из аптек": в Кузбассе врач раскрыл правду о популярном антибиотике

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов рассказал в своем телеграм-канале о "загадочном исчезновении" популярного антибиотика.

Речь идет о Бисептоле – комбинированном антибактериальном препарате. Его применяют при некоторых бактериальных инфекциях, в том числе дыхательных и мочевыводящих путей.

По словам специалиста, сейчас при многих инфекциях врачи предпочитают другие препараты. Одна из причин – устойчивость бактерий, другая – риск серьезных побочных реакций.

В частности, Бисептол способен вызывать тяжелые иммунные реакции, нарушения состава крови, а также повышение уровня калия и проблемы с работой почек. Препарат противопоказан людям с анемией, заболеваниями печени и почек, беременным, а также новорожденным и младенцам.

Есть у антибиотика и лекарственные взаимодействия. Например, Бисептол может усиливать действие варфарина и метотрексата, поэтому их сочетание требует контроля врача.

При этом никакого запрета на Бисептол не было.

– Запрета на этот препарат не было. Бисептол по-прежнему продаётся, а на рынке есть и другие препараты с тем же действующим сочетанием под названием "ко-тримоксазол", – подчеркнул врач.

Напомним, ранее Константин Сиворонов предупреждал кузбассовцев об одной из самых опасных бытовых ошибок – бытовой химии в бутылке из-под воды.