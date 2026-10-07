Убъет на расстоянии? Кузбассовцам рассказали о скрытой медвежьей опасности

Медведи могут быть носителями опасных для человека инфекций – от трихинеллёза до бешенства, однако заражение происходит не при простой встрече, а через мясо, разделку туши или укус. Об этом сообщает издание "Проспект Мира", разобравшее инфекционные риски при контакте с дикими зверями.

Среди наиболее известных возбудителей, встречающихся у медведей, – трихинеллы (паразиты, вызывающие тяжёлое заболевание при употреблении плохо проваренного мяса), вирус бешенства, бактерии туляремии, бруцеллёза и лептоспироза. Также у животных находят сальмонеллы, кампилобактерии и гельминты.

Медведь не является типичным переносчиком инфекций вроде комара или клеща – он выступает резервуаром возбудителя. Основные пути передачи: пищевой (через недостаточно термически обработанное мясо), контактный (разделка туши без перчаток), через укус и через клещей, которые переходят с зверя на человека. Воздушно-капельный путь и контакт с мехом без повреждений кожи практически безопасны.

Для туриста, наблюдающего медведя издалека, инфекционный риск минимален – выше риск физической травмы. Профилактика включает ветеринарную проверку и тщательную термообработку мяса, перчатки при разделке, кипячение воды из открытых водоёмов и немедленное обращение к врачу при укусе.

Напомним, в этом году из-за рекордного неурожая в тайге голодные медведи начали массово выходить в населенные пункты Кузбасса, а количество выданных разрешений на отстрел особо наглых и агрессивных особей выросло в разы – до 36 в 2026 году.

Несколько территорий Кузбасса ввели спецрежим из-за угрозы нападения грозного хищника, а жителям Новокузнецка власти и вовсе советуют запирать от медведей на ночь двери и окна. Но есть и хорошая новость – медведи в Кузбассе хотя бы не болеют бешенством (хотя, потенциально, и могут). По крайней мере, ни одного случая не зафиксировано.