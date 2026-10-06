Кошмар бродит рядом: кузбассовцев просят запираться от медведей

Как сообщает администрация Новокузнецка, медведи в Кузбассе всё чаще выходят к людям. Поэтому жителей региона просят соблюдать меры безопасности.

В первую очередь людей просят отказаться от походов в лес. Сейчас не время собирать грибы, ягоды и другие дары природы. Если поездка всё же нужна, лучше ехать группой – минимум три человека. А на садовые участки стараться выбираться засветло.

Также важно не оставлять еду и мусор. В частном секторе и СНТ нужно вовремя вывозить отходы. Пищевые отходы по возможности увозить в город или сжигать. Готовить на открытом воздухе не стоит – запах еды может приманить хищника. А на городских кладбищах не нужно оставлять продукты и бросать мусор где попало.

Ещё одна рекомендация – убрать урожай с садовых участков. Плоды на деревьях и ягоды на кустах тоже привлекают медведей.

Владельцам пасек советуют позаботиться о сохранности имущества. Поставить забор или электропастух. И каждый день проверять их состояние.

За скотом и домашними животными тоже нужен глаз да глаз. Выпас коров, овец и коз должен быть под контролем. Кошек, собак и птицу на ночь лучше держать в закрытых помещениях. А корм для животных нельзя оставлять в открытом доступе.

– Закрывайте дом на ночь, – отметили в администрации Новокузнецка.

Тем, кто живёт рядом с лесом и знает о медведях, советуют закрывать окна и двери на ночь. И по возможности не выходить из дома до рассвета.

В ведомстве пояснили, если встреча с медведем всё-таки произошла, главное – не паниковать. Нельзя бежать и поворачиваться к зверю спиной. Нужно медленно увеличивать дистанцию. Отпугнуть хищника можно шумовыми петардами или громкими металлическими звуками. И сразу звонить по номеру 112.

Также в администрации просят сообщать о важном. Если человек заметил дикое животное вне привычной среды обитания или свалку мусора в неположенном месте – нужно позвонить по тому же номеру 112.