Кошмар на трассе: появилось видео с самой опасной дороги Кузбасса



По данным Госавтоинспекции Кузбасса, на 6-м километре автодороги "Таштагол – Шерегеш" сложилась опасная дорожная обстановка. Причиной стали резко ухудшившиеся погодные условия: дожди, снег на отдельных участках и заметное понижение температуры воздуха.



Из-за непогоды дорожная ситуация серьезно осложнилась. На покрытии образуется наледь, сцепление с дорогой ухудшается, а видимость снижается. Особую осторожность водителям рекомендуют проявлять на опасных участках – спусках, подъёмах, крутых поворотах и вблизи пешеходных переходов.

– В сложных погодных условиях лучшая тактика – это снижение скорости и увеличение запаса времени и расстояния для любых манёвров, – подчеркнули в Госавтоинспекции.

Ведомство призывает всех водителей проявлять максимальную внимательность и ответственно относиться как к собственной безопасности, так и к безопасности окружающих.



Напомним, ранее мы писали о том, когда переобувать машину на зиму в Кемерове.

Кроме того, синоптики рассказывали, когда ждать окончательной перестройки природы на зиму. Так, ожидается установление постоянного снежного покрова и ледостава на реках с 1 ноября.



Однако в Кемеровскую область ещё вернётся тепло.