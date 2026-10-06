Вернётся ли в Кузбасс тепло перед зимой – ответ синоптиков

В Кемеровскую область ещё вернётся тепло, обнадёжили редакцию VSE42.Ru в Кемеровском гидрометцентре. Там пояснили, что сейчас над Уралом бушует лютый циклон, Кузбасс находится на его периферии – отсюда усиление осадков и ветра, понижение температуры. А потом будет наоборот.

– В начале следующей недели циклон сменится антициклоном, с понедельника ожидаем потепление до +17 градусов, – сказал собеседник.

А пока что кузбассовцам нужно готовиться к аду. В среду ветер местами усилится до 22 м/с, пойдут дожди со снегом и мокрый снег. В ночь на четверг ударят заморозки до –3°C, днём воздух прогреется до +7,+12°C. В пятницу от +3,+8°C ночью до +7,+12°C днём, а ветер усилится до катастрофических 24 м/с.

Напомним, на среду МЧС Кузбасса объявило штормовое предупреждение.