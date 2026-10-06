"Последствия накапливаются": врач раскрыла опасность ночного скрежета зубами

Скрежет зубами во сне многие считают безобидной привычкой, однако на самом деле он может постепенно разрушать зубы и указывать на серьезные проблемы. Об этом "Радио 1" рассказала врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, главный врач клиники ОФС Яна Дьячкова

По словам специалиста, бруксизм – это непроизвольное сжатие и трение зубов, которое часто происходит во время сна. Он является симптомом гипертонуса жевательных мышц, нарушения прикуса, дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, стресса, тревожности и нарушения сна. В некоторых случаях состояние может быть связано с проблемами дыхания и лишним весом.

– Организм действительно нередко пытается что-то сказать. Если не обращать внимания, последствия накапливаются: стирается эмаль, появляются сколы, повышенная чувствительность зубов, боли в челюсти, головные боли, нарушается сон, – отметила ортодонт.

Врач подчеркнула, что лечение бруксизма обычно требует комплексного подхода. В зависимости от причины пациенту может понадобиться помощь стоматолога, остеопата, невролога, а иногда психотерапевта или психиатра.

Защитная капа, или сплинт, помогает снизить повреждение зубов, однако сама по себе не всегда устраняет причину бруксизма. Поэтому способ лечения подбирают индивидуально.

Специалист также отметила, что бруксизм не стоит воспринимать как просто вредную привычку. При регулярном скрежете зубами во сне лучше обратиться к врачу и выяснить, что именно провоцирует проблему.