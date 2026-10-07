Изменение цвета глаз – сигнал опасной болезни: врач назвал тревожные симптомы

Изменения насыщенности радужки и деформация пигментного кольца зрачка могут сигнализировать о серьезных офтальмологических заболеваниях. Об этом рассказал офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков в комментарии для Pravda.Ru.

По словам специалиста, резкая смена цвета глаз, например, с карего на серый, в медицинской практике не встречается. Однако с возрастом и при некоторых заболеваниях структура радужной оболочки может меняться, из-за чего ее цвет становится менее насыщенным.

Отдельное внимание врач советует уделять области вокруг зрачка. В норме там присутствует пигментное кольцо, а его изменения могут сопровождать различные патологические процессы. По словам Куренкова, подобные признаки в том числе могут встречаться при глаукоме.

– Если зрачок перестаёт быть чёрным, это уже заболевание – катаракта. Причём заметно это на поздней стадии, когда хрусталик мутнеет: вместо чёрного зрачка появляется серый оттенок или ощущение, будто там скапливается вода, – пояснил врач.

По словам специалиста, на поздней стадии помутневший хрусталик становится заметен окружающим: вместо черного зрачка появляется серый оттенок, который может создавать впечатление белесой пленки или "воды" внутри глаза. При этом человек сам может долго не замечать внешних изменений, особенно если зрение уже значительно снизилось.