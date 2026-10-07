Медведи уже мерещатся кузбассовцам: хищников перепутали с экстремалами

Кузбассовцы начали сеять панику на ровном месте, заявив о медведях около домов. Однако этими "медведями" оказались люди.
В пгт Грамотеино экстремалов перепутали с дикими зверями. Изначально местный житель опубликовал в соцсетях видео, на котором запечатлены три фигуры, резво несущиеся по полям, и назвал увиденное медведями.
– Возле Ивушки или где-то возле трассы заметили 3 медведя, – сказано в публикации.
Инспекторы, увидев сообщение, бросились на поиски. Каково же было их удивление, когда вместо мишек они встретили гонщиков.
– Это квадроциклы. Инспекторы опросили человека, разместившего видео, и обследовали территорию. Тот, кто видео разместил, отказался от своих слов, – сообщили сайту VSE42.Ru в областном министерстве лесного комплекса и охотхозяйства.
Автор записи признал, что медведи ему померещились. Инспекторы на всякий случай обошли территорию и не обнаружили следов косолапых.
Ранее сообщалось, что в этом году в Кузбассе выдали в девять раз больше разрешений на отстрел медведей, чем в прошлом году. Также власти предупреждали, что за фейки о зверях грозит суровое наказание.