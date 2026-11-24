В Новокузнецке металлурги организовали интенсив по социальному проектированию. VIII проектный интенсив "Создаем. Воплощаем. Оцениваем" прошел в коворкинг-центре "Точка кипения" в рамках грантового конкурса "ЕВРАЗ: город друзей – город идей!" и программы РУСАЛа "Школа городских изменений".
Работа в командах
Организаторы выбрали для мероприятия формат деловой игры "ГрантоКратия": участники не только занимались проектированием, но и общались, обменивались опытом и анализировали результаты. Всего собралось около 100 человек – сотрудники муниципальных организаций и администрации, представители НКО, проектные команды, активные горожане и корпоративные волонтеры. Главная задача игры – разобраться, как устроены грантовые конкурсы и как их правила влияют на качество социального проекта. Не менее важным организаторы считали обмен опытом между людьми с разным бэкграундом.
Проектный интенсив ЕВРАЗа и РУСАЛа
В ходе интенсива участники изучили устройство социальных проектов и грантовых конкурсов, а также примерили на себя разные роли – от автора инициативы до эксперта. Отдельный блок посвятили тому, как искусственный интеллект может помогать придумывать, проверять и улучшать идеи. Тем, кто уже реализует проекты, интенсив помог взглянуть на свою работу по-новому и найти дополнительные решения. Новички познакомились с практиками коллег, обзавелись полезными контактами и разобрались в подходах, которые помогают проектам работать.
В интенсиве участвовали корпоративные волонтеры
– На VIII проектный интенсив мы пригласили корпоративных волонтёров ЕВРАЗа, чтобы поделиться с ними практиками генерации идей и оформления заявок. В этом году мы запустили грантовый конкурс специально для наших сотрудников и хотим, чтобы как можно больше их начинаний получили реальную поддержку. У нас много неравнодушных и активных людей, и наша задача – дать им инструменты, чтобы эти инициативы становились работающими социальными проектами, – отметила директор РЦКО "Сибирь" ЕВРАЗа Анастасия Кривоноженко.