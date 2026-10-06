"Иммунитета нет": Онищенко предупредил россиян о новых штаммах гриппа

Россиянам необходимо пройти вакцинацию от актуальных штаммов гриппа, поскольку вирус способен обходить иммунную защиту, сформированную ранее. Об этом академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил в беседе с NEWS.ru.
По словам специалиста, к трем новым штаммам гриппа, которые сейчас циркулируют, у россиян может не быть достаточной защиты.
– К трем новым штаммам гриппа у россиян иммунитета нет, вернее, вирус может его обойти, – заявил академик.
Именно поэтому, отметил эпидемиолог, вакцинацию против гриппа проводят ежегодно.
– Эпидемиологи потому и прививают каждый год новый штамм новой вакциной. На прививку надо идти всем. Вот от кори мы привили детей один раз – и все. А в случае с гриппом каждый год новый штамм, поэтому необходимо вакцинироваться, – подчеркнул Онищенко.
Напомним, ранее инфекционист назвал кузбассовцам первые симптомы гонконгского гриппа, а областной Роспотребнадзор напомнил жителям региона об опасности энтеровирусной инфекции.