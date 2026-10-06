"Иммунитета нет": Онищенко предупредил россиян о новых штаммах гриппа

Полный улёт: сравниваем аэропорты Кемерова и Новокузнецка – кто круче Кузбасс единственный в Сибири регион сразу с двумя международными аэропортами, в Кемерове и Новокузнецке. Третий, в Шерегеше, на подходе. Казалось бы - летай не хочу. Но не всё так безоблачно. Сравнили наши воздушные гавани и их возможности в материале VSE42.Ru.