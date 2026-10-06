Здоровье

"Иммунитета нет": Онищенко предупредил россиян о новых штаммах гриппа

Эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал россиян вакцинироваться от новых штаммов гриппа.

Россиянам необходимо пройти вакцинацию от актуальных штаммов гриппа, поскольку вирус способен обходить иммунную защиту, сформированную ранее. Об этом академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, к трем новым штаммам гриппа, которые сейчас циркулируют, у россиян может не быть достаточной защиты.

– К трем новым штаммам гриппа у россиян иммунитета нет, вернее, вирус может его обойти, – заявил академик.

Именно поэтому, отметил эпидемиолог, вакцинацию против гриппа проводят ежегодно.

– Эпидемиологи потому и прививают каждый год новый штамм новой вакциной. На прививку надо идти всем. Вот от кори мы привили детей один раз – и все. А в случае с гриппом каждый год новый штамм, поэтому необходимо вакцинироваться, – подчеркнул Онищенко.

Напомним, ранее инфекционист назвал кузбассовцам первые симптомы гонконгского гриппа, а областной Роспотребнадзор напомнил жителям региона об опасности энтеровирусной инфекции.

Фото: magnific.com / magnific
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